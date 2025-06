Reunião dos rodoviários nesta quarta define rumo de possível greve

Assembleia dos rodoviários na estação da Lapa. - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários e a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra), vão se reunir nesta quarta-feira, 28, naquele que pode ser o último encontro antes da deflagração da greve que pode deixar a capital baiana sem ônibus. A reunião acontece no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Nazaré, às 11h.

A decisão pela paralisação será colocada em votação durante assembleia da categoria, que vai acontecer às 15h de amanhã, na sede do Sindicato dos Rodoviários. A reunião deve consolidar os últimos preparativos para a greve.

Entre as principais reivindicações dos rodoviários estão:

Reajuste salarial com 5% de ganho real, além da reposição da inflação;

Cumprimento das mudanças na escala de folga, que segundo os trabalhadores têm sido alteradas sem aviso prévio;

Respeito à jornada máxima de 7 horas diárias, que estaria sendo descumprida por parte das empresas.

Contraproposta patronal:

15% de contrapartida no valor do ticket alimentação;

Retirada de um domingo de folga por mês;

Proposta de reajuste salarial de apenas 2,42%;Fim do plano de saúde, alegando a existência do SUS

Imposição da compensação plena de horas, conforme determina a lei

Manutenção da jornada parcial.

Prefeito apela por entendimento

Com a greve dos rodoviários decretada e o risco de Salvador ficar sem ônibus a partir de quinta-feira, 29, o prefeito Bruno Reis fez um apelo público nesta terça-feira, 27, onde pede um entendimento entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas que atuam no transporte público da capital baiana já na última audiência de conciliação marcada para a quarta-feira, 28.

“Conversei ontem à noite e já hoje pela manhã com os empresários que ficam à frente das negociações pela classe patronal, fazendo um apelo para que eles cheguem a um entendimento, esse não é um reajuste que depende da prefeitura, é algo da relação entre empregador e empregado. Amanhã tem a última audiência de conciliação e os empresários já entraram com o dissídio e eu espero que amanhã eles possam se entender", afirmou o prefeito.

Bruno destaca que, caso não haja um entendimento entre as partes, espera que o Tribunal de Justiça da Bahia julgue o caso e determine o que é justo para ambas as categorias.

Além disso, o gestor afirmou que já estuda meios para amenizar uma possível falta de ônibus. “Em caso de greve, nós vamos ter um plano de contingência, mas eventualmente ele não atende toda a cidade. A gente vai tentar negociar que parte da frota, inclusive, continue funcionando. Um plano que utiliza o sistema complementar, o sistema de metrô, todos os outros sistemas alternativos ao transporte público. Então vamos tentar negociar para o BRT continuar assim como outros serviços”, informou.