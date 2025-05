Noiva de MC Daniel abre o jogo sobre segunda gestação

Lorena Maria usou suas redes sociais para falar sobre a informação, divulgada pelo seu noivo, o cantor MC Daniel, de que estaria à espera de seu segundo filho, ou filha, com ela. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 23, e negou a notícia.

“Fake News”, escreveu ela ao repostar a foto com o artista, seguida de diversos emojis de cara raivosa. A morena ainda aproveitou para deixar claro que não há possibilidade de ter outro bebê no momento, já que seu filho, Rás, possui apenas dois meses de vida.

“Mais fácil eu engravidar ele do que ficar grávida de novo”, disparou ela, debochando da situação. Lorena também afirmou que estava irritada com a atitude do amado. “Dou uma voadora agora ou depois?”, perguntou ela, colocando uma foto do amado.

| Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Lorena e Daniel estão juntos há pouco mais de um ano. Eles anunciaram o romance publicamente em agosto de 2024, revelando a gravidez de Lorena semanas depois.