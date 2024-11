Nova gravidez de Gisele Bündchen teria deixado Tom Brady atordoado

Com Tom Brady, Gisele tem dois filhos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A notícia da gravidez de Gisele Bündchen teria deixado Tom Brady “atordoado”. A modelo está esperando um bebê do professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Uma fonte disse ao Page Six que Brady não imaginava que a ex planejava ter filhos com o atual.

“Tom sabia que as coisas eram sérias entre Gisele e Joaquim, mas ele nunca imaginou que eles teriam um filho juntos”, contou. A fonte completou: “Simplesmente não era algo que estava em seu radar. Então, quando Gisele deu a notícia a ele, ele ficou chocado, para dizer o mínimo”.



Mas, depois do choque inicial, o atleta se acostumou com a ideia e estaria feliz por Gisele. “No final das contas, o único foco de Tom é nos filhos e na carreira. O que Gisele decide fazer com a própria vida não é da conta dele”, finalizou.

Com Tom Brady, Gisele tem dois filhos: Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11. Gisele e Brady ficaram juntos entre 2009 a 2022.