O que Ricky Martin fez para parecer tão jovem? Descubra segredo

Ricky Martin tem 53 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das grandes incógnitas do mundo dos famosos atualmente é a aparência do cantor Ricky Martin, de 53 anos, que não aparenta ter a idade que tem. Na web, surgiram especulações de que o ex-Menudo recorreu ao bisturi para rejuvenescer alguns anos. Porém, especialistas garantem que essa não foi a técnica utilizada pelo artista.

Afinal, qual o segredo de Ricky Martin?

Em entrevista concedida ao Extra, Fábio Barros, que é cirurgião bucomaxilo e especialista em estética orofacial, falou que o cantor fez um longo tratamento. “Ele não fez um único procedimento e saiu assim do consultório. São técnicas que demandam tempo. Pelo menos há um ano ele faz a harmonização”, disse.

As especulações sobre procedimentos estéticos foram reforçadas após Ricky surgir há poucos dias em um evento com um rosto que chamou atenção. O profissional pontuou que é importante ver a mesma foto sem luz ou filtro, “lembrando ainda que era um evento e muito provavelmente ele usava maquiagem”.

Ricky Martin | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo Fábio, as mudanças mais latentes em Ricky Martin estão no contorno da mandíbula e parte posterior da face. Ele disse acreditar que o famoso removeu todos os procedimentos do rosto, feitos anteriormente. “Retirou o ácido hialurônico da parte posterior e realocou em posições mais estratégicas para otimizar a quantidade de preenchedor”, explicou.

Ricky Martin adotou uma nova tendência chamada Quiet Beauty, que tem como objetivo valorizar uma aparência mais natural e a discrição nos tratamentos estéticos. O objetivo é promover um rejuvenescimento elegante e refinado, sem que as intervenções sejam facilmente percebidas.

Ainda conforme o Extra, profissionais da área garantem que as mudanças feitas por Ricky Martin fez, incluindo uma aplicação de substância botulínica, não custa menos de R$ 100 mil.