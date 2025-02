Padrasto de Virginia pede DNA após ex alegar gravidez: “Chorando”

Karolayne Lima (à dir.) alega gravidez - Foto: Reprodução

Atual namorado da mãe de Virginia Fonseca, o produtor musical Danilo Nascimento, mais conhecido como Danilo Sanfoneiro, de 38 anos, rebateu as acusações de sua ex, Karolayne Lima. Ela afirmou que ele seria o pai de seu filho, mas Danilo contestou a alegação e afirmou que solicitou um teste de paternidade para esclarecer a situação.

"Não vim aqui para denegrir ninguém. Como tenho mãe e irmãs chorando, não posso ficar de braços cruzados. Vou postar no meu próximo Stories o motivo que eu pedi para fazer DNA. Estou sendo atacado por inúmeras fake news”, declarou ele.

O produtor ainda reforçou que a própria Karolayne teria dúvidas sobre a identidade do pai da criança. “Até o mês passado o suposto pai e o atual namorado, que tem o nome de João. Ela mesmo não tem certeza", afirmou.

Mãe de Virginia oficializa romance

Enquanto Danilo se defende da polêmica, seu novo relacionamento com Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, ganhou destaque nas redes sociais. Após Virginia levantar a curiosidade de seus seguidores sobre um "homem misterioso" com quem sua mãe estava saindo, Margareth confirmou o namoro ao publicar uma foto ao lado de Danilo com a legenda: "Gato".

A empresária de 59 anos compartilhou detalhes de um encontro romântico que aconteceu na noite do dia 27 de janeiro. Em tom descontraído, Virginia questionou a mãe sobre a noite, sugerindo que ela estava escondendo parte da história.

Ela também revelou o que ouviu de Danilo sobre o relacionamento. "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo".