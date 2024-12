Pai de Viih Tube dá a entender situação com a filha após briga

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, surpreendeu com post - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, surpreendeu com uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira, 9, em que deu indícios de que se reconciliou com a filha após meses de uma briga exposta entre eles.

Na publicação, o empresário comentou que "as peças" foram colocadas "de volta no lugar". Ele não deu detalhes sobre a situação com a famosa, com quem estaria há sete meses sem falar. O pai da esposa de Eliezer, inclusive, ainda não conhece o neto recém-nascido, Ravi, que está internado em São Paulo.

"Obrigado, meu Deus! Seu tempo não é o meu tempo. Hoje sei disso! Obrigado por colocar as peças de volta no lugar! Fui obrigado a tomar um puxão de orelhas suas para aprender a lição", escreveu Fabiano.

O empresário acrescentou no post: "Agora nunca mais erro. Sete meses na espera e eu queria do meu jeito. Fui obrigado a sair de cena e esperar você, meu Deus, cumprir o que havia prometido: que seria no seu tempo, pois eu ainda não estava preparado”.

Deixando ainda mais claro sobre o que estava falando, o pai de Viih Tube concluiu a publicação usando as hashtags "minha família", "filhos" e "amor incondicional".