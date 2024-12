Viih Tube relata reação da filha ao saber que ela estava na UTI

Viih Tube desabafou em seus stories no Instagram. - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, compartilhando os desafios que enfrenta com a saúde de seus filhos. A influenciadora revelou que sua filha mais velha, Lua, sentiu a ausência dela enquanto o caçula estava internado, chegando a adoecer durante o período em que Viih esteve na UTI após o parto.

Leia mais:

>> Andressa Urach tatua nome de novo namorado após um dia juntos

>> Anitta rebate provocação sobre cirurgia plástica com alfinetada

>> Dossiê sobre Galisteu teria sido entregue a Senna

"Quando fiquei na UTI, ela sentiu muito, chegou até a ficar com febre. Dessa vez, o tempo dele de UTI está sendo o triplo do que eu fiquei", desabafou Viih em seus stories no Instagram.

Apesar das dificuldades, a influenciadora destacou que a presença dela e do pai tem ajudado Lua a lidar melhor com a situação. "Eu chego em casa do hospital e recebo o maior amor do mundo todos os dias. Estamos revezando os cuidados e inventando programações com ela", contou.