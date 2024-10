Paolla Oliveira passa perrengue em aeroporto: “Não me deixa passar”

Atriz compartilhou um vídeo nos stories do Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Paolla Oliveira passou por um perrengue no aeroporto em uma viagem para Paris, na França. Isso fez com que a chegada da artista ao país europeu para a semana da moda local não saísse como o esperado.

Atriz compartilhou um vídeo nos stories do Instagram relatando que perdeu o passaporte e ficou presa na imigração. “Perdi o passaporte. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá, e ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim”, disse.

“Será que a gente não podia usar um artifício daqueles do TikTok que fazem assim, ‘pá’, e aparece lá [longe da imigração]?”, brincou.

Paolla surgiu horas depois em uma nova publicação no ponto turístico da Torre Eiffel para mostrar que deu tudo certo. “5 horas depois do desespero passado, muitas promessas para São Longuinho, promessas para todos os Deuses que eu sabia, que eu ainda vou ter que pagar... Ameaça de ser deportada para o Brasil. Enfim, cheguei.”



A artista foi convidada pelo estilista Jean Paul Gaultier. “Eu fui convidada, mon amour, para estar em Paris! Chique, né? E mais do que isso, numa semana muito especial, que é a semana do Fashion Week por lá.”