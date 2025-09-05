Paolla Oliveira rompe o silêncio sobre Virginia na Grande Rio: “Não cabe"

Paolla Oliveira e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Paolla Oliveira rompeu o silêncio sobre a influenciadora Virginia Fonseca assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio. A artista foi questionada sobre o assunto em entrevista no videocast ‘Conversa Vai, Conversa Vem’, publicado nesta sexta-feira (4) pelo jornal O Globo.

“Alguém ia ter que assumir, amor. Tem que ser. A Grande Rio tem 30 e poucos anos de história escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar ou apontar, eles sabem o que estão fazendo”, afirmou Paolla, que deixou o posto recentemente.

Paolla afirmou que pretende estar presente no desfile para entregar a faixa à nova rainha. “Vou estar lá, vou passar a faixa para ela. Não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes”, disse.

Sem rivalidades

Além disso, ela reforçou que não pretende alimentar rivalidades. “Apesar de que eu não conheço Virginia, não tive nenhum contato com a Virginia, só conheço a pessoa pública dela. Então as pessoas públicas são bastante diferentes. E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar falha no sentido de que vai ser só para criar um Fla-Flu entre rivalidades femininas. Pra quê?”, enfatizou a famosa.

Em seguida, Paolla Oliveira desejou sucesso para a ex de Zé Felipe. “Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assuma esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, para além disso, com as mulheres”, ressaltou.

Por fim, a atriz disse que a rainha de bateria “é um posto que simbolicamente representa as mulheres daquela comunidade”.

E destacou: “Tudo que eu conquistei até aqui foi olhando para essas mulheres, escutando essas mulheres, foi estando perto, dando voz de uma maneira, com os meus vídeos, com a maneira que eu tinha de fazer, era enaltecendo a mulher como um todo e dentro do samba, com as possibilidades que elas tinham de libertação. Eu acho que isso é que é importante”.