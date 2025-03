Preta Gil reage após fake news sobre morte: "Loucura!"

Preta Gil rebateu fake news - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil usou as redes sociais para comentar sobre uma fake news envolvendo o seu nome. Uma seguidora publicou um comentário lamentando a partida da famosa, que repostou a publicação e reforçou a mentira.

"Oi querida! Eu tô vivíssima! Eu ainda estou aqui e estarei por muito tempo! Que loucura", disparou a filha de Gilberto Gil.

A cantora está na luta contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Preta Gil recebeu alta hospitalar no último dia 11, após passar 55 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

No último domingo (16), a artista falou ao Fantástico, da Globo, a respeito das novas fases do seu tratamento, além do uso da bolsa de colostomia definitiva.