Preta Gil recebe filho no hospital e explica motivo da internação

Preta Gil - Foto: Reprodução | Instagram

Internada novamente desde a manhã de segunda-feira, 11, Preta Gil detalhou o motivo da nova internação, e, nas redes sociais, postou uma foto ao lado do filho, que cuidaria dela durante a noite. A cantora está tratando um câncer e recentemente passou por uma cirurgia para retirar cálculos renais.

A filha de Gilberto Gil explicou que retornou ao hospital depois de sentir dores no rim direito. A decisão médica foi de mantê-la no local para que os medicamentos fossem administrados por via intravenosa, e para que ela "não corresse o risco de sentir dor em casa".

Também na segunda-feira, ela recebeu a visita de João Pedro Modesto, um de seus amigos, em seu aniversário. "Hoje é aniversário dele, e ele veio me visitar", disse Preta.

Por fim, ela postou uma foto com o filho, Francisco Gil, que a acompanhou durante a noite no hospital. "Meu bebê vai dormir hoje comigo. Boa noite", escreveu a cantora e apresentadora.