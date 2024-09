Primeira esposa de Caetano Veloso faz rara aparição pública pelo filho

Dedé Veloso apareceu com filho - Foto: Sheila Gomes | Divulgação

Dedé Veloso, atualmente com 76 anos, fez uma rara aparição pública no último final de semana. A primeira mulher de Caetano Veloso esteve no show que Moreno Veloso, seu único filho, fez no Teatro Rival Petrobras.

Na sua ida ao show, a ex de Caetano aproveitou a oportunidade e conheceu pessoalmente a atriz Camila Márdila, que a interpretou no filme "Meu nome é Gal", lançado no ano passado.

Dedé Veloso, ou Dedé Gadelha, como tem assinado seu nome depois da separação, foi casada durante 21 anos com Caetano Veloso. A separação ocorreu em 1986.

Moreno Veloso apresentou no Teatro Rival Petrobras o show de seu novo álbum, “Mundo paralelo”, que teve a presença do pai, Caetano Veloso, dos irmãos Zeca e Tom, e da tia Maria Bethânia na faixa “A donzela se casou”.