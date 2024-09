Purple Door anuncia Léo Santana como grande atração em Salvador

Léo Santana - Foto: Manu Scarpa | Divulgação

O evento 'Purple Door' já tem data marcada para 11 de setembro, e para celebrar a música e a cultura baiana a noite será comandada por Léo Santana. O show tem o objetivo de 'criar um momento memorável à sua base de usuários declaradamente apaixonada por grandes ídolos, aproximando os Superfãs dos artistas'.



Considerado hoje um dos maiores artistas do Brasil, Léo Santana promete trazer uma performance exclusiva especialmente para o palco do Purple Door, entregando tudo em um momento memorável para os seus Superfãs de Salvador.

A Deezer, plataforma global de experiências musicais, promoverá a primeira edição do Purple Door no Brasil - um evento já consagrado em Paris - e que agora chega à América Latina, desembarcando em Salvador, Bahia.



A primeira edição do Purple Door acontecerá em um lugar secreto em Salvador, com 300 convidados com foco nos Superfãs, como são chamados os usuários que mais dão play ao Léo Santana.