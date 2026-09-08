Quer desfilar? Shopping na Bahia abre seleção de modelos hoje (08)

O 'Parque Fashion Week' volta ao Parque Shopping Bahia com uma proposta que vai além do desfile. A 2ª edição, com tema 'Coleção Primavera/Verão', acontece no dia 11 de setembro, sexta-feira, a partir das 18h, na alameda Gourmet, com 25 modelos vestindo peças das lojas do shopping em uma passarela aberta ao público.

Mas a programação começa antes: nos dias 9 e 10, o shopping recebe casting, aula de passarela e bate-papo sobre moda com convidados especiais.

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Quarta-feira (9): casting e aula de passarela

No dia 9 de setembro, a partir das 13h30, a praça de Alimentação recebe o casting de modelos e aula de passarela, uma oportunidade para quem sonha em desfilar e ainda não tem agência.

A seleção, que é gratuita e aberta ao público, é exclusiva para modelos não agenciados, com faixa etária entre 16 e 70 anos. Para participar, os candidatos devem comparecer com roupas totalmente pretas, mulheres de salto e homens de tênis, sem acessórios.

Quinta-feira (10): bate-papo sobre moda

No dia 10, das 15h às 16h30, a Praça de Alimentação recebe um bate-papo sobre moda com convidados especiais. O evento é gratuito e aberto ao público.

Um dos nomes que integra a programação é Carlos Cruz: modelo, empresário e diretor artístico que transformou sua trajetória na moda em uma missão de impacto social.

Da periferia de Salvador às grandes passarelas, Carlos fundou o Instituto Periferia do Futuro, iniciativa voltada à profissionalização de jovens periféricos por meio da moda, arte e educação. Sua presença reforça o caráter inclusivo do evento e o propósito de abrir caminhos para quem ainda não ocupa os espaços da moda.

"A moda sempre foi o meu caminho, mas o que me move hoje é saber que ela pode ser o caminho de muitos outros. Quando um jovem da periferia veste uma roupa, desfila numa passarela e se descobre capaz, algo muda dentro dele e essa mudança vai muito além do estilo. É sobre autoestima, pertencimento, e acreditar que esse espaço também é seu. Estar no Parque Fashion Week é uma oportunidade de mostrar que a moda é para todos, e que a passarela começa muito antes das luzes acenderem", afirma Carlos Cruz, modelo, empresário e diretor artístico.

Sexta-feira (11): o desfile

A noite de 11 de setembro é o ponto alto da programação. A partir das 18h, a Alameda Gourmet se transforma em passarela, com 25 modelos apresentando a Coleção Primavera/Verão com peças das lojas do Parque Shopping Bahia. O desfile é aberto ao público e gratuito.

"O Parque Fashion Week nasceu do desejo de aproximar moda, comunidade e convivência, e ver essa iniciativa chegar à segunda edição é muito especial para nós. Mais do que um desfile, queremos que essa semana seja uma experiência completa: que abra portas para novos modelos, provoque conversas importantes sobre moda e inclusão, e celebre as lojas do nosso shopping de uma forma que conecte pessoas. A Alameda Gourmet como passarela é, para nós, a materialização do que o Parque Shopping Bahia quer ser: um espaço de encontros, experiências e memórias", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

SERVIÇO

9 de setembro (quarta-feira)

Hora: A partir das 13h30

O quê: Casting de modelos e aula de passarela

Onde: Praça de Alimentação, Piso L3 — Parque Shopping Bahia

Pré-requisitos: exclusivo para modelos não agenciados | faixa etária: 16 a 70 anos | roupas totalmente pretas | mulheres de salto, homens de tênis | sem acessórios

Valor: Gratuito e aberto ao público

10 de setembro (quinta-feira)

Hora: 15h às 16h30

O quê: Bate-papo sobre moda com convidados especiais

Onde: Praça de Alimentação, Piso L3 — Parque Shopping Bahia

Valor: Gratuito

11 de setembro (sexta-feira)