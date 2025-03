Rádio A TARDE FM lança programa liderado por Jefferson Beltrão

Acervo pessoal - Foto: Acervo pessoal

No ar desde 1983, a rádio A TARDE FM se prepara para lançar mais um programa. A partir do dia 31 de março, o Café das 7, apresentado pelo jornalista e diretor de conteúdo da rádio Jefferson Beltrão, promete deixar as manhãs de segunda a sexta com mais sabor.

O Café das 7 substitui ao Isso é Bahia, programa que ficou no ar desde 16 setembro de 2019, finalizado em 31 de janeiro deste ano.

As principais notícias locais, nacionais e internacionais do dia, intercaladas com o já conceituado repertório de músicas que consolidou a rádio no mercado, se tornando uma das mais ouvidas pelos baianos, é a proposta do novo programa, segundo Jefferson.

“Apesar de estar há mais de 40 anos nessa profissão, ainda sinto um frio na barriga a cada estreia. Essa, em especial, estou com a expectativa alta, porque trará tudo o que nossos ouvintes gostam: notícias diárias, com o selo de qualidade do Grupo A TARDE, músicas e entrevistas, que nesse programa serão feitas pelas plataformas digitais”, explica o apresentador do novo programa.

A rádio A TARDE FM, uma das empresas do Grupo A TARDE, está no ar desde o dia 1º de dezembro de 1983, em 103,9 MHz, mas foi em 2006 que a emissora implantou o perfil de programação adotado até hoje: músicas do pop nacional e internacional e informações jornalísticas de qualidade.

Sempre atenta e alinhada às transformações tecnológicas, A TARDE FM reúne atualmente plataformas que também atuam nas áreas digital e audiovisual, como é o caso do site.

Repaginado e mais interativo, o site permite, além de acompanhar a programação ao vivo diretamente do estúdio da rádio, o público ouvir as playlists dos programas Long Play, dedicado aos sucessos dos anos 70 e 80, e Love Songs, com músicas internacionais. O site também traz podcasts, promoções e agenda cultural, entre outros atrativos.