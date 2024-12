Rafael Vitti revela qual o grande talento de Tata Werneck no sexo - Foto: Reprodução

Rafael Vitti, de 29 anos, foi o convidado do último episódio da temporada do Lady Night, exibido na noite desta quinta-feira, 21, no Multishow. Durante sua participação, o ator entrou nas brincadeiras íntimas propostas pela mulher, que também é apresentadora do programa, Tatá Werneck, de 41 anos.

Em um momento descontraído do programa, Tatá também recebeu seu pai, Alberto Arguelhes, e fez uma pergunta aos dois: qual era a maior qualidade dela. Foi então que Rafael Vitti, sem hesitar, disparou: "Boquete". "Desculpa, seu Alberto", completou ele, arrancando risos da plateia e de Tatá.

Leia:

"Nada a ver, pai", disse a apresentadora, tentando amenizar a situação. Em seguida, o pai de Tatá respondeu com humor, apontando a maior qualidade da filha: "Generosidade". "É bem generoso mesmo", brincou Vitti, e Tatá concordou:

Realmente, tem razão, minha maior qualidade é boquete generoso. Ponto para os dois Tatá Werneck

Assista: