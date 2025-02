Raquel Brito surge abatida e faz reflexão preocupante: 'Libertar-se'

Influenciadora abordou o tema de relacionamentos tóxicos - Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma reflexão sobre relacionamentos na última sexta-feira, 1º. A irmã de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, publicou uma mensagem sobre o fim de ciclos, o que gerou especulações de que seu relacionamento com Cleiton Souza teria chegado ao fim.

"Às vezes, é preciso cortar laços que já não nos fazem bem. Não é sobre ódio ou rancor, mas sobre o reconhecimento de que certos relacionamentos já não contribuem para o nosso crescimento", escreveu ela nos stories do Instagram.

Em seguida, a influenciadora abordou o tema de relacionamentos tóxicos, aumentando a preocupação dos seguidores. "Libertar-se de vínculos tóxicos é um ato de amor próprio, de escolher o que é melhor para a nossa paz interior. Deus nos ensina que nem todo laço deve ser mantido, especialmente quando ele impede nossa evolução", completou.

O desabafo deixou os fãs curiosos sobre o estado atual do relacionamento de Raquel, mas neste sábado, 1º, a influenciadora surgiu acompanhada do amado em novos stories. Veja:

| Foto: Reprodução | Instagram

Aparentemente abatida, Raquel seguiu fazendo mais reflexões e destacou a necessidade de momentos de pausa para se reconectar consigo mesmo e com Deus.

"Hoje é sábado, um ótimo dia para descansar, colocar as coisas no lugar e conversar um pouco com Deus. Acho que tudo que já passou na nossa vida serve de aprendizado", afirmou.

Ainda em tom reflexivo, ela citou uma frase que o marcou: "O justo não se justifica. Deus responderá por ele".