Novo casal? Ex da atual de Davi revela encontro com Mani Rego: "Eu amei"

Rafael Rizzo falou sobre encontro com Mani - Foto: Reprodução | Instagram

Um dos ex-namorados de Adriana Paula, atual namorada de Davi Brito, Rafael Rizzo revelou detalhes de um suposto encontro que teve com Mani Rego nesta semana. O personal trainer disse ao Portal A TARDE que participou por um tempo de um aniversário que a empresária fez em um restaurante no Rio Vermelho, em Salvador.

Rizzo explicou que já havia interagido com a ex de Davi nas redes sociais e soube da festa que ela faria no restaurante. Depois da descoberta do local, ele decidiu levar um presente para a influenciadora, que tem passado por uma mudança em seu visual.

"Eu comprei um presente pra ela, coloquei uma roupa mais arrumada e fui. Quando eu cheguei lá, eu a vi sentada na mesa com muitos amigos e a família inteira, umas 30 pessoas", detalhou o personal. Ele disse que foi para perto do banheiro, chegou a chamar Mani Rego e ouviu um convite: "Ela mandou eu sentar na mesa, bem próxima a que ela estava. A gente começou a conversar e me tratou muito bem. Eu estava me sentindo em casa assim, na família dela".

"Foi muito bom, muito bacana. Ela é uma mulher surreal, eu amei conhecê-la, de verdade", garantiu Rafael Rizzo, que ressaltou: "Se eu tivesse outra oportunidade eu estaria do lado dela e acho que ela gostou [de mim]. Tenho certeza que ela também se sentiu bem e as pessoas que estavam lá também".

O ex da atual de Davi completou que, depois que deixou o encontro que teve com Mani, recebeu uma mensagem da famosa. Ao Portal A TARDE, Rizzo disse que voltaria a se encontrar com ela.

Ex da atual de Davi revelou interesse em Mani Rego

Na última semana, Rizzo já havia deixado claro o interesse na influenciadora. Ao Portal A TARDE, ele disse que, apesar de não pensar em um novo relacionamento, está deixando as coisas fluírem e está à espera “de um novo amor para somar e não subtrair”.

Questionado sobre qual personalidade da Bahia escolheria para viver isso, ele teceu elogios à influenciadora e ex de Davi, Mani Rego. “Eu vejo a Mani como uma mulher fora da curva, linda e exemplo de pessoa, inclusive eu já a sigo nas redes sociais e adoro acompanhar todos conteúdos da mesma”, enalteceu ele.