Regininha Poltergeist muda visual após deixar hospital psiquiátrico

Regininha Poltergeist deixou o hospital psiquiátrico. Para celebrar a alta, a musa dos anos 90 foi até o cabeleireiro Eduard Fernandes para cortar e pintar o cabelo, retomando um loiro similar ao que a deu fama no país inteiro.

"A visita de Regininha ao nosso espaço de beleza não foi apenas uma chance para renovar seu visual, mas também uma maneira de proporcionar conforto e encorajamento durante um momento desafiador", diz Eduard em entrevista ao jornal Extra.

Ainda segundo a publicação, Regininha Poltergeist retornou para a casa do pai, Nelson Soares, no Méier, na Zona Norte do Rio. Ela havia sido internada no Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, onde permaneceu por dez dias. Depois, ela foi transferida para o CAPS II Clarice Lispector, no qual ficou mais três.

A partir de agora, Regininha terá que continuar o tratamento para o transtorno psicótico do qual sofre e tomar os medicamentos, além de ter que ir uma vez por semana à unidade do CAPS para supervisão e terapia.

Regininha ficou famosa no show "Básico instinto", ao lado de Fausto Fawcett, onde interpretou uma santa que curava pessoas através do sexo. Ao longo da década a diva posou nua em diversas revistas como Playboy e Sexy.