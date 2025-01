Rei da Pornochanchada 'se aposenta' aos 81 anos: "Não aguento mais"

David Cardoso - Foto: Reprodução

Eterno 'Rei da Pornochanchada', gênero de filmes eróticos que fez sucesso nos anos 70 e 80, Davi Cardoso revelou que a vida sexual deu uma diminuída considerável aos 81 anos.

"É uma vez por mês. Eu não aguento mais. E coisa não espirra mais", disse ele, em entrevista ao podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabello.

Casado há 30 anos com Romilda Servim e pai do modelo Oswaldo Cardoso, de 23 anos, o ator esteve ano passado em cartaz com um monólogo sobre sua vida. A última grande aparição do de David na TV foi novela “Da Cor do Pecado”, da TV Globo, em 2004.