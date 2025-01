Luciano Huck interrompe Carlinhos Maia e cobra postura dele: "Maturidade"

Luciano Huck e Carlinhos Maia protagonizaram um momento marcante - Foto: Reprodução | TV Globo

Luciano Huck e Carlinhos Maia protagonizaram um momento marcante no 'Domingão com Huck', da TV Globo, na noite deste domingo, 19. Durante a conversa, Huck interrompeu um discurso do humorista sobre cobranças feitas a influenciadores digitais, alertando-o sobre a responsabilidade que vem com sua ampla audiência nas redes sociais.

Com mais de 33 milhões de seguidores no Instagram, Carlinhos iniciou sua fala abordando as críticas constantes que recebe. Ele defendeu que influenciadores como ele, que surgiram de contextos simples, não deveriam ser pressionados a se posicionar sobre temas complexos. "Vou até usar esse espaço aqui, que é tão importante para o país, ao lado de pessoas que comunicam há tanto tempo: levem menos a sério pessoas que fazem vídeos caseiros. As pessoas querem cobrar alguém que veio de uma cozinha do interior do nordeste, que a gente entenda sobre tudo o que acontece com embasamento", declarou.

Ele continuou: "Não existe uma faculdade para quem está na internet, nós somos um batalhão de frente, então vamos errar muito, porque a gente não estudou para isso." Carlinhos também destacou que há pessoas com discursos relevantes, mas sem o alcance que ele possui: "Então, não cobrem da gente algo que a gente não se propôs a fazer…"

Nesse momento, Huck o interrompeu: "Eu concordo com você, mas eu acho que com o tempo a gente vai ganhando maturidade, ganhando vivências, você passa a ter mais consciência do privilégio que é ter tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade, junto com o reconhecimento vem ainda mais responsabilidade."

O apresentador frisou a importância de influenciadores entenderem o impacto de suas palavras: "Quando você vira um influenciador do quilate que você é hoje, vem também a responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente."

Visivelmente desconcertado, Carlinhos reconheceu a colocação de Huck. "Tudo o que você falou aqui eu vou levar para o meu coração e prometo melhorar cada vez mais", respondeu.

O episódio também trouxe à tona uma polêmica envolvendo Carlinhos em dezembro de 2024, quando ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por transfobia ao chamar a cantora Liniker pelo pronome masculino. A declaração no 'Domingão' reacendeu discussões sobre a postura de influenciadores digitais e sua responsabilidade no uso de plataformas de grande alcance.

Veja o vídeo: