O ator Reynaldo Gianecchini pausou temporariamente sua agenda teatral e escolheu o litoral norte da Bahia para curtir alguns dias de descanso. O artista compartilhou momentos de lazer ao lado de amigos nesta sexta-feira (27), por meio das redes sociais.

Gianecchini está hospedado no Brisa Grand Premium, na Costa do Sauípe. Nos registros, o ator aparece aproveitando a estadia com corridas à beira-mar, degustação da gastronomia local e da carta de drinques do resort.

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“É sempre muito bom estar na Bahia, ainda mais em um lugar especial como a Costa do Sauípe. Durante minha passagem pelo Brisa, experimentei o novo menu e a nova carta de drinques. Gostei muito! São sabores que têm a cara da Bahia e que tornam a experiência ainda mais gostosa”, declarou o ator.

Confira momentos da viagem de Gianecchini

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Sobre a hospedagem:

As novidades gastronômicas do Brisa Grand Premium trazem a assinatura de profissionais reconhecidos. O menu foi desenvolvido pelo chef Fabrício Lemos, cofundador do restaurante Origem, integrante do ranking Latin America’s 50 Best Restaurants e reconhecido pelo The Best Chef Awards.

Já a carta de drinques, com 11 criações autorais, leva a assinatura do mixologista Jonatan Albuquerque, diretor criativo do Purgatório Bar, único estabelecimento do Norte e Nordeste presente no ranking internacional Top 500 Bars.

Com dois quilômetros de praia e quatro opções de hospedagem all inclusive à beira-mar, a Costa do Sauípe integra o portfólio da Aviva, maior ecossistema de lazer do Brasil, que também reúne o Rio Quente Resorts e a marca Hot Park.