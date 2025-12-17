ACORDO MILIONÁRIO
Rico Melquiades escapa de condenação após pagamento à Justiça; entenda
O influenciador foi acusado de envolvimento em um esquema de golpes financeiros
Por Gustavo Nascimento
O influenciador Rico Melquiades escapou de uma condenação na Justiça após firmar, na última terça-feira, 17, um acordo com o Ministério Público e realizar um pagamento de R$ 1 milhão ao estado de Alagoas.
O processo apontava que o famoso tinha envolvimento em um esquema criminoso baseado em golpes financeiros, lavagem de dinheiro, divulgação irregular de jogos de azar e uso de informações falsas.
De acordo com o Ministério Público de Alagoas, Rico reconheceu sua participação nos fatos citados pela investigação e aceitou o acordo de forma voluntária. Após o pagamento milionário, o caso foi encerrado pela Justiça.
Além disso, foi retirado o bloqueio que impedia a transferência de uma caminhonete Toyota Hilux registrada no nome do influenciador.
