Roberta Miranda diz que se apaixonou pela mesma mulher do pai

Roberta Miranda falou sobre paixão por amiga - Foto: Divulgação

Roberta Miranda voltou a surpreendeu com revelação bem pessoal. A cantora, de 68 anos, comentou sobre a sua sexualidade em sua biografia 'Um lugar todinho meu - A história inspiradora de Roberta' e disse que teve paixão pela mesma mulher que o pai.

Em entrevista, a cantora relembrou que, na sua adolescência, se apaixonou por uma amiga chamada Vanda e declarou que o pai também se apaixonou pela amiga.

"Dormíamos, ela virava pra lá, eu virava pra cá, e aquela coisa de adolescente, passando a mão, uma coisa tão inocente. E ali, eu acho que eu me apaixonei por ela, e acho que ela se apaixonou por mim", afirmou ao famoso ao canal do jornalista André Piunti, no YouTube.

Ela ainda acrescentou: "O meu pai começou a ficar muito agressivo comigo. Depois, eu vim descobrir que era porque ele se apaixonou pela Vanda. Foi quando eu saí de casa. Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado pela Vanda".

Roberta Miranda reencontrou Vanda anos depois e ouviu da amiga que nunca houve nada entre ela e seu pai.