Roberta Miranda pede segurança bonitão em casamento durante show

A cantora Roberta Miranda, 68, surpreendeu o público durante um show realizado em Pernambuco neste domingo, 2. A artista protagonizou um momento inusitado ao pedir um segurança bonitão em casamento durante a apresentação.

“Você acaba de ser pedido em casamento. Quer casar com a Roberta?”, perguntou a sertaneja, arrancando risadas e aplausos da plateia, que foi ao delírio com a cena.

Após o pedido, a cantora ainda deu um beijo na boca do rapaz.

Com a repercussão do vídeo nas redes sociais, Roberta respondeu alguns comentários com seu característico bom humor. Quando uma internauta escreveu: “Mas ela gosta de mulher, que eu saiba”, a cantora rebateu: “(risos). Mas como você sabe? Serviu de colchão pra mim?”