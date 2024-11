Rodrigo Faro detalha rotina de esposa após cirurgia: "É bom"

Rodrigo e Vera - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro compartilhou com seus seguidores detalhes da nova rotina ao lado da esposa, Vera Viel, que recentemente passou por uma cirurgia urgente para remover um tumor maligno da coxa esquerda. Mesmo com sua agenda de trabalho na Record, o apresentador tem se dedicado aos cuidados diários de sua esposa para garantir sua plena recuperação.

Nos stories de seu Instagram, Faro mostrou como a família se adaptou após o procedimento. “Nossa rotina diária…Como é bom poder cuidar do meu amor”, comentou.

Ele também explicou algumas das tarefas diárias: “Ela está com a meia de compressão para manter a circulação boa, e todo dia eu meço o oxigênio no dedão do pé dela, dou banho e ajudo no que for preciso. Então, vamos lá.”

Rodrigo destacou que equilibra seus compromissos profissionais com os cuidados à esposa: “Agora ela vai ficar repousando, e eu vou trabalhar. À noite, volto para dar banho."