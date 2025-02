Rosiane Pinheiro rebate críticas ao seu corpo: “Gente doente”

Rosiane Pinheiro rebateu críticas - Foto: Reprodução | Instagram @rosianepinheiro

A dançarina Rosiane Pinheiro, de 50 anos, foi criticada pelo corpo e pela roupa que usava. A artista fez um desabafo no Instagram na madrugada desta terça-feira, 4. Na publicação, ela disse que já teve depressão e por muito tempo teve medo do mundo.

“O povo estava me chamando de obesa, gorda, dizendo que eu estava velha, acabada. Para quê? [Me chamaram de] ‘cafona, brega, vulgar, ultrapassada’”, contou a atriz, que seguiu: “Tem tanta gente doente que quer deixar as outras pessoas doentes, só que vocês, mal-informados, não sabem que eu já fui doente por conta de pessoas como vocês: abusivas, psicopatas, perseguidoras, infelizes, neuróticas. Vocês que são vulgares e hipócritas”, iniciou.

Ela continuou com o desabafo na legenda da publicação. “Até quando as pessoas serão preconceituosas e vão querer nos humilhar e colocar as outras para baixo por conta de um corpo, roupa ou jeitos? Já tive depressão e, por muito tempo, tive medo do mundo! Fiquei anos afastada de tudo e só me sentia um lixo, hoje estou bem e exalando amor próprio. Se isso incomoda alguém, esse alguém deve tentar se amar também.”

Veja o desabafo: