Sabrina Sato grávida no Carnaval? Apresentadora toma decisão surpreendente

Sabrina Sato espera desfilar grávida no Carnaval 2025 - Foto: Divulgação

Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram a gravidez nesta quarta-feira, 16, e chamaram a atenção de muita gente. A dúvida de muita gente está em relação à possível participação da apresentadora no Carnaval 2025.

Segundo informações do F5, a famosa vai desfilar no Carnaval de São Paulo e do Rio no ano que vem, mesmo com a gravidez. Ela é Rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel.

A equipe da famosa confirmou a participação dela na folia, que fará o desfile mesmo com o seu barrigão, no início de março de 2025 por ambas as agremiações.

A assessoria de Sabrina Sato ressaltou que a gestação está em estágio inicial e que, por recomendação médica, foi solicitado que o casal aguardasse a evolução da gestação com total cuidado.