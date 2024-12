Saiba quanto Jeniffer Castro, a mulher do avião, está lucrando

Jeniffer Castro - Foto: Reprodução

Famosa em todo o Brasil após se recusar a trocar de lugar no avião com uma criança, Jeniffer Castro revelou o quanto está faturando com campanhas publicitárias. Atualmente, ela está com 2,4 milhões de seguidores no Instagram.

"Hoje, estou fechando com publicidades mais de 30 mil", celebrou ela, fazendo um brinde com uma taça na mão.

Antes do incidente, Jeniffer tinha cerca de 30 mil seguidores em seu perfil no Instagram.