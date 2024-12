Mulher que se negou a trocar assento em avião faz 1ª 'publi'

Jeniffer Castro deu primeiro passo como influenciadora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O polêmico vídeo gravado em avião tem feito Jeniffer Castro ficar famosa. A mulher que viralizou ao ser filmada se negando a trocar de assento para ceder o espaço a uma criança iniciou a sua carreira de influenciadora digital.

Com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, Jeniffer anunciou sua primeira parceria publicitária nas redes sociais. Horas antes, nesta sexta-feira, 6, ela concedeu sua primeira entrevista no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo.

Em vídeo para uma empresa de varejo, ela afirma: "Eu segui plena todo momento pois estava distraída, escolhendo os presentes de Natal".

A polêmica em um voo ocorreu depois que ela se recusou a trocar de assento com uma mãe que queria que o filho ocupasse o lugar na janela.

Antes do episódio viral, ela contava com menos de 30 mil seguidores no Instagram e agora tem a sua vida modificada.