Mãe rompe o silêncio e fala sobre confusão por assento em voo

Uma confusão em um voo, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte, por um assento na janela do avião viralizou nas redes sociais e ganhou mais um capítulo. O caso envolveu uma criança de 4 anos, que foi às lágrimas, e gerou discussões entre os passageiros.

Ao portal LeoDias, Aline, uma das envolvidas e a mãe da criança, falou pela primeira vez após o ocorrido e deu a sua versão sobre o embate com a passageira Jeniffer Castro. Ela iniciou dizendo que queria deixar claro que, “em nenhum momento”, pediu o assento ou se direcionou à Jeniffer. “Ela sabe disso, ela sabe que não fui eu que gravei o vídeo. Ninguém da família gravou vídeo”, afirmou.

Ela contou que estava viajando com a família para a formatura de seu marido. “Estava viajando eu, Arthur, que acabou de fazer 4 anos. O que não justifica ele fazer birra, mas é uma criança como qualquer outra criança dessa idade, que em algumas situações vai se comportar de maneira inadequada. A gente tem que corrigir, e foi o que qualquer pessoa no voo, passageiros e comissários de bordo, presenciaram”, disse.

Aline falou que Jeniffer foi insultada, “mas jamais por ninguém da minha família, e sim por uma senhora que estava vestindo uma camisa de uma ONG, que eu não vou divulgar porque não achei que a atitude dela foi correta”.

Além disso, a mulher contou que a confusão começou com seu filho mais velho, cadeirante, que teve um problema com o assento atribuído pela companhia aérea. “Eu sou mãe de três filhos. Meu filho mais velho, que é cadeirante, teve uma troca de assento. Eu já estava nervosa porque ele foi constrangido pela Gol, que deu a ele o assento 21. O nosso assento era do 21B ao 21F, incluindo uma janela. Quando voltei, resolvi a situação com a empresa e fui conferir os assentos. Falei para minha sogra que Arthur estava tirando foto na janela, achando que aquele era o assento dele. Quando conferi, falei: ‘Gente, essa janela é de outro passageiro.’”

Aline continuou: “Quando esse passageiro chegar, o Arthur tem que sentar na 21F, que era o assento onde minha outra filha, que está no vídeo ao lado da Jennifer, estava. Já falaram que ela que filmou, mas não foi. Minha filha tem 11 anos, estava sentada ao lado da Jennifer, sem condições de filmar nada”.

Ela afirmou que não viu o momento em que outra passageira filmou e insultou Jeniffer, pois estava focada em acalmar o filho. “Eu não vi gravação de vídeo nenhum. Eu estava tentando fazer com que Arthur colocasse o cinto e parasse de chorar, porque sei como é irritante uma criança chorando. Quem ficou incomodado com a atitude da Jennifer não fui eu”, declarou.

Na oportunidade, Aline disse que comprou assento para seu filho na janela, mas ele queria sentar ao lado da avó. “Quando a Jennifer chegou, um passageiro sugeriu que ela trocasse de lugar para que Arthur ficasse ao lado da avó. No direito dela, ela preferiu ficar no assento dela. Eu imediatamente tirei o Arthur e o coloquei ao meu lado na outra janela, porque, como estão dizendo, ‘a mãe deveria comprar um assento para a criança’, mas ele tinha um assento na janela e não queria ficar na minha. Ele queria estar perto da avó.”

Aline seguiu: “Na cabeça dele, ele achou que o lugar era dele. E eu expliquei para ele o tempo todo, mas ele continua dizendo que ‘a moça pegou o meu lugar’, porque pensou que aquele assento era o dele.”

Ainda de acordo com a mulher, para tentar amenizar a situação, outros passageiros ofereceram assentos na janela tanto para Jeniffer quanto para o filho. “Os passageiros ofereceram outros lugares tanto para a Jennifer quanto para o Arthur, mas ele insistia em querer o assento dela, porque a avó estava perto.”

Aline também pontuou que explicou “várias vezes” que aquele não era o assento do filho. “Corrigi o comportamento dele. Ele, inclusive, se machucou um pouco ao tentar se debater para voltar ao lugar que achava ser dele. Eu estava sempre dizendo que o assento era da moça e que o assento dele estava em outro lugar”, completou.