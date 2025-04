Saiba quem é a casada que engravidou de outro homem em pornô

Débora Peixoto e o criador de conteúdo adulto Maximo Garcia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto, de 32 anos, revelou nessa segunda-feira, 14, que está grávida e a notícia viralizou, mas não pela gestação em si, mas sim por outro motivo: ela é casada com um homem chamado Anderson Peixoto, 61, há mais de 10 anos e havia gravado conteúdo adulto com outro homem, que é o verdadeiro pai do bebê.

Débora e Anderson abriram a relação e incluiu a também criadora de conteúdo Luiza Marcato. O trio passou por uma cerimônia simbólica recentemente. A última gravação de Débora como criadora de conteúdo foi com Maximo Garcia, um criador de conteúdo adulto da Espanha, que está dando suporte a ela.

Acusação de intolerância

Em 2025, ela estava confirmada para estrear como musa da Acadêmicos da Salgueiro, mas desistiu de desfilar por conta do enredo escolhido pela escola de samba, intitulado como Salgueiro de Corpo Fechado, em que foram exaltadas simbologias sagradas e religiões de matrizes africanas.

Ela foi acusada de intolerância religiosa. Segundo Débora, o enredo despertou diversos gatilhos e traumas de infância. “Fui evangélica há muitos anos e, hoje, não sou mais. Tenho uma vida livre e jamais seria preconceituosa com qualquer coisa. Estou sendo criticada por algo que não fiz”, afirmou.

Além disso, ela contou que morou ao lado de um terreiro da umbanda e que sempre foi amedrontada com histórias sobre sacrifícios de animais por vizinhos.

Muitos seguidores

Débora Peixoto conta com mais de 652 mil seguidores e costuma compartilhar diversos tipos de conteúdo, como vídeos sobre gravações e viagens. No TikTok são mais de 2,7 milhões de seguidores e, no Kawai 1,2 milhões.

Gravidez

A influenciadora falou nas redes sociais que descobriu a gravidez após sentir o corpo diferente. “Com sintomas que não eram comuns. Decidi fazer o teste de gravidez e veio o positivo”, explicou. A mulher ainda contou que ficou abalada após diversas pessoas sugerirem o aborto.

Andersom Peixoto chegou a pedir o divórcio, mas eles decidiram conversar e estão lidando juntos com a situação.