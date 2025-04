Mulher casada descobre gravidez de homem com quem gravou vídeo adulto

Débora Peixoto falou sobre gravidez - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Débora Peixoto voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com uma história inesperada. A influenciadora contou que está grávida, mas não do seu marido, Anderson Peixoto, com quem está há mais de 10 anos.

A mulher informou que descobriu que a gestação veio após realizar gravação de um conteúdo adulto com outro homem. “Senti meu corpo diferente, com sintomas que não eram comuns", iniciou.

"Decidi fazer o teste de gravidez e veio o positivo. Algumas pessoas chegaram a sugerir o aborto, dizendo que esse filho não deveria nascer por ter sido concebido durante uma gravação. Fiquei muito abalada com isso”, desabafou Débora Peixoto.

Segundo a mulher, o marido chegou a pedir o divórcio após receber a notícia, mas voltou atrás da decisão.

“Ele ficou muito abalado e, num primeiro momento, chegou a pedir a separação. Foi um choque para nós dois. Mas, com o tempo, conseguimos conversar e estamos tentando lidar com essa nova fase juntos”, explicou.

Peixoto, que fez a sua última gravação com Maximo Garcia, ressaltou: “É um momento novo, inesperado, mas estou bem e sendo muito acolhida pelo meu marido e pela minha equipe. Agora é reorganizar as coisas com responsabilidade".