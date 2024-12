Salário de Rachel Sheherazade no SBT surpreende; saiba mais

A jornalista não demorou a reagir - Foto: Reprodução | Instagram

Flor Fernandez usou seus últimos momentos em ‘A Fazenda 16’ para fazer uma revelação que gerou alvoroço nas redes sociais: segundo a ex-peoa, Rachel Sheherazade recebia mais de R$ 200 mil de salário no SBT. A jornalista não demorou a reagir, chamando Flor de mentirosa em seu perfil no X (antigo Twitter): "Além de falsa é mentirosa também. Valei-me! Larga o meu anjo, minha senhora!".

No entanto, os documentos de um processo movido pela própria Sheherazade contra o SBT em 2021 parecem contar uma história diferente. Na ação, em que pediu R$ 20 milhões de indenização por direitos trabalhistas não pagos, assédio moral e censura, a apresentadora anexou holerites que comprovam que, em seu último mês na emissora, em outubro de 2020, seu salário bruto era de impressionantes R$ 214.108,47.

O valor, no entanto, não era recebido integralmente. Como Pessoa Jurídica (PJ), Rachel tinha de deduzir 27,5% de impostos, o que resultava em cerca de R$ 155 mil líquidos por mês.

Rachel Sheherazade, que começou no SBT em 2011 com um salário inicial de R$ 30 mil e mais R$ 7 mil de bônus para custos de moradia, viu seu vencimento crescer exponencialmente ao longo dos anos. Apesar disso, ela foi derrotada em última instância no processo judicial, quando o STF concluiu que não havia vínculo empregatício com a emissora.

"Não houve qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado", afirmou o ministro Alexandre de Moraes em sua decisão.