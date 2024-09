Salvador recebe evento com aulas de graça promovidas por chefs

9ª edição do Mesa Ao Vivo Bahia ocorrerá neste final de semana - Foto: Mário Marques | SDE

Os amantes da gastronomia de Salvador terão a oportunidade de acompanhar aulas-shows, palestras e degustações em evento totalmente gratuito, no Mercado do Rio Vermelho. A 9ª edição do Mesa Ao Vivo Bahia acontecerá neste fim de semana, 6 e 7 de setembro.

Leia Mais:

>>> Conheça culinária asiática em Salvador: Coreana, Chinesa e Indiana

>>> Produtos artesenais e inspirados em outras culturas põem Padó no mapa

O evento terá a participação de grandes nomes da gastronomia nacional e local como Claude Troisgros, Babi Frazão, Dario Costa, João Diamante, Fabrício Lemos, Lisiane Arouca, Dante Bassi e Jadson Nunes.

Quem também estará na programação é o chef Rafael Zacarias, da Bravo, que ofertará aula sobre empreendedorismo e tendências de mercado. Ele também vai preparar um sanduíche com focaccia e pastrami no Mesa ao Vivo Bahia.

O evento, lançado nesta terça-feira, 3, é considerado um dos maiores do setor na Bahia. A edição da vez terá como temática ‘Cozinha Turístico-Criativa: A Arte da Culinária Baiana’.

O objetivo é valorizar e promover a cadeia alimentar do estado, conectando produtores, chefs de cozinha e consumidores em um ambiente de aprendizado e degustação.

“O Mesa Bahia é um evento fantástico, que reúne representantes da mais alta gastronomia, não só baiana, mas do Brasil, trazendo possibilidades de pratos que têm na sua essência produtos de Agricultura Familiar. O Mesa Bahia nos possibilita trazer toda a riqueza dos mais quatro mil produtos que a Agricultura Familiar baiana tem para ofertar para a rede gastronômica. Participar do evento é extremamente importante, porque abre mais uma porta para nossos produtos”, declarou Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR.

O Mesa Ao Vivo Bahia é idealizado pelo Mundo Mesa e contará ao todo com 24 atividades, incluindo aulas-show, palestras e degustações, voltadas para profissionais, estudantes e amantes da culinária.

Confira a programação do Mesa Ao Vivo Bahia:

06/07

- 10:30 às 11:15

Cozinha Show

Kafe e Dante Bassi

Cozinha Turistico-Criativa

Receitas: Sororoca selada no carvão, salada de feijões verdes, amendoim cozido, cebola jovem e caldo de lambreta com porco defumado;

Bala de cachaça

- 10:45 às 11:30

Cozinha 2

Ícaro Rosa

Jiló – Salvador

Axé nas mãos

Receita croqueta Xinxim de galinha

- 11:45 às 12:30

Cozinha Show

Dário Costa

Made, Paru – Santos (SP) Benedita Noronha – Fernando de Noronha (PE)

Mar e Cacau

Receita: Crudo e cacau

- 12:00 às 12:45

Cozinha 2

Deliene Mota

Restaurante Encantos da Maré – Salvador

Cozinha de Afeto

Receita: Quatro Encantos

- 13:00 às 13:45

Cozinha Show

João Diamante

Restaurante Dois de Fevereiro – Rio de Janeiro

Origem e Ancestralidade

Receita: Sorvete de dendê, calda de gengibre, creme de milho, bolo de coco, telha de erva doce

- 13:15 às 14:00

Cozinha 2

Vanessa Soares (bicampeã do Panela de Bairro), Das Aguas – Ilha de Bom Jesus dos Passos – Salvador

Surf and Turf: a harmonia perfeita entre terra e mar

Receita: Paella nativa da Baía

- 14:15 às 15:00

Cozinha Show

Vitor Tsuru

Chef Unilever Food Solution

Do humilde ao sublime

vegetais como protagonistas

- 14:30 às 15:15

Cozinha 2

Marcos Lerner

Confraria das Ostras, Mercado do Rio Vermelho – Salvador

Arroz de pato luso-baiano com linguiça de Maragogipe, andú e pimentas da Bahia

- 15:30 às 16:15

Cozinha Show

Babi Frazão

Afeto Restaurante – BSB

- 15:45 às 16:30

Cozinha 2

Andrea Ribeiro

Mistura – Salvador

Fettuccine Caseiro com Vôngole da Ilha

- 15:30 às 16:15

Cozinha Show

Kaywa Hilton

Boia – Salvador

Valorização do ingrediente

Receita: Taco de mandioca pubada e tucupi

- 17:00 às 17:45

Cozinha 2

Rafael Zacarias

Bravo – Salvador

Tendências de mercado e diferenciação para um negócio perene

7/09

- 10:30 às 11:15

Cozinha Show

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca

Origem, Omi, Segreto Megiro, Fera – Salvador

A nova gastronomia baiana

Receitas: Peixe + Efó + Caldo de lambreta;

Cocada de Licuri com Manjericão

- 10:45 às 11:30

Cozinha 2

Jadson Nunes

705 Restaurante e Bar – Salvador

“Mariscos e andu, do quintal ao mangue”

- 11:45 às 12:30

Cozinha Show

Caco Marinho e Zeca Bezerra

Instituto Ori e Aliança Kirimurê.

Pinaúna Kirimurê

Ouriço Baía de Todos os Santos

- 13:00 às 13:45

Cozinha Show

Marsia Taha Mohamed

Gustu Restaurant – La Paz (Bolívia)

Aproveitamento de produtos como utilizar 100% de um produto aplicando técnica e criatividade

- 13:15 às 14:00

Cozinha 2

Guido Mariano

Sommelier, Chico Valley Wine Shop – Salvador

Vinhos do Vale do São Francisco: uma história de sucesso

- 14:15 às 15:00

Cozinha Show

José Morchon

La Taperia – Salvador

Os peixes da Bahia e suas elaborações: três técnicas de preparo para deixar eles suculentos.

Receitas: peixes na crosta do sal, confitado no azeite de oliva e na baixa temperatura com cristaleira das suas escamas

- 14:30 às 15:15

Cozinha 2

Fernando Santos

Barista do grupo 3Corações

Inovação Regional: como incorporar elementos locais em bebidas de cafeteria

- 15:30 às 16:15

Cozinha Show

Dalton Soares e Edilai Fonseca

Panela de Bairro e Cantinho da Moqueca – Ilha de São João Copa 1 – Salvador

Resgate da ancestralidade no prato: Panela de Bairro 9 anos

Receita: Cavala frita e salada de Peguari e camarão à Moda dos Chapas

- 15:45 às 16:30

Cozinha 2

Renata Magalhães e Gabriela Araújo

Especialistas em Queijos Artesanais Brasileiros

Apresentação de alguns queijos brasileiros junto com alguns vinhos que trarão sensações que muitas vezes deixamos passar despercebidos

- 1:00 às 17:45

Cozinha Show

Claude Troisgros

Chez.Claude Rio e SP, Restaurante Mesa do Lado – Rio de Janeiro e São Paulo

Cozinha de Afeto

- 17:00 às 17:45

Cozinha 2

Carlos Anunciação

Cia da Cachaça – Mercado do Rio Vermelho – Salvador

Uma provocação sobre a cachaça. Você bebe cachaça?