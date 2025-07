Sandra Annenberg posa com bandeira LGBT após filha se assumir

Sandra viajou para celebrar o aniversário da garota - Foto: Reprodução | Instagram

Sandra Annenberg usou suas redes sociais para prestar apoio a sua filha, Elisa, neste sábado, 19. A jornalista da Globo publicou um registro usando uma tiara com a bandeira LGBTQIAPN+ durante uma viagem internacional.

“Let me Sing, Let me Sing… pelas ruas, pelaí…”, escreveu ela na legenda da publicação, que foi feita uma dia depois da herdeira assumir o namoro com a atriz americana Karlie Jo Dickinson.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a atitude da comunicadora e ressaltaram a importância de pessoas LGBT terem o devido apoio. “É incrível ter alguém como você que defende e apoia nós lgbts”, disse uma.

“Linda, elegante, sofisticada, maravilhosa, humilde, sensata, inteligente, autêntica, incrível, generosa e deslumbrante! Ahhhhh Sandra, você nos inspira muito!!!”, afirmou outra. “Gente eu tenho vontade de colocar a Sandra Annenberg num potinho”, brincou uma terceira.

Romance no ar

Elisa Annenberg assumiu seu namoro com Karlie através de um post em seu perfil do TitTok, fazendo uma famosa trend iniciada por jovens do aplicativo chinês de vídeos curtos.

Na gravação, a filha de Sandra Annenberg aparece distraída na calçada quando Karlie se aproxima, esbarra nela “sem querer” e a surpreende com um beijo, a tirando do chão segundos depois.