São Jorge: conheça história do santo adorado por muitos brasileiros

São Jorge é celebrado no dia 23 de abril - Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

Adorado por muitos e homenageado nas canções sendo uma delas bastante emblemática 'Jorge da Capadócia', do cantor e compositor Jorge Ben lançada em 1975 no álbum "Solta o Pavão", o santo guerreiro representa a força da religiosidade brasileira neste dia 23 de abril, dedicado a São Jorge. A data é considerada feriado estadual no Rio de Janeiro.

Na capital baiana há a tradicional missa na paróquia da Arquidiocese de São Salvador, localizada no bairro Jardim Cruzeiro. Na crença católica, São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ou, de forma mais popular, como o santo guerreiro. Para os devotos, simboliza um guia contra as dificuldades da existência humana, aquele que ajuda na luta contra o mal, ou contra os diferentes problemas do plano terreno e sobrenatural.

A ideia é explicitada no site do Vaticano, em verbete que se refere ao santo.

“Como acontece com outros santos, envolvidos por lendas, poder-se-ia concluir que também a função histórica de São Jorge é recordar ao mundo uma única ideia fundamental: que o bem, com o passar do tempo, vence sempre o mal. A luta contra o mal é uma dimensão sempre presente na história humana, mas esta batalha não se vence sozinhos: São Jorge matou o dragão porque Deus agiu por meio dele”, diz o texto.

Em entrevista à Agência Brasil, o professor e historiador Luiz Antônio Simas destacou que a popularidade do santo se deve ao perfil de guerreiro e aquele que ajuda a superar todas as dificuldades. "São Jorge pertence ao rol do que eu chamo de santos do cotidiano. Aqueles dos milagres diários. Existem santos que você não evoca para os perrengues do dia a dia. Existe uma categoria que é invocada para resolver problemas imediatos. Como Santo Expedito, das causas urgentes. São Jorge é um santo da rua”, explicou Simas.

Origens da fé

Nos documentos históricos não há, de forma evidente, algo que prove a existência de São Jorge. Muito do que se sabe a respeito da história do santo é conhecido pela tradição oral e literária. Segundo a versão mais conhecida, Jorge, nome de origem grega que significa “agricultor”, nasceu na Capadócia, atual Turquia, por volta do ano 280, em uma família cristã. Mudou-se para a Palestina e se alistou no exército de Diocleciano, imperador romano. Em 303, o imperador iniciou uma perseguição aos cristãos, e Jorge teria se colocado de forma contundente contra o imperador, o que o levou a sofrer torturas e a ser decapitado.

Também há quem considere um sincrestismo religioso de que São Jorge e Ogum seriam a mesma pessoa, mas de acordo com a socióloga Flávia Pinto, essa analogia é equivocada. “Para nós do candomblé e da umbanda, já temos consciência hoje que São Jorge não é Ogum. Por um motivo histórico e cronológico. São Jorge existiu na Capadócia há dois mil anos. Já Ogum existe há mais de 10 mil anos na cidade de Ire, na Nigéria. Naturalmente, São Jorge é um filho pródigo de Ogum, mas não é o próprio Ogum”, pontuou Flávia à Agência Brasil.