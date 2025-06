SBT falha com Patati Patatá substituindo Bom Dia & Cia - Foto: Reprodução | SBT

A estreia de Patati e Patatá no comando do reformulado “Bom Dia & Cia”, nesta segunda-feira, 26, teve um desempenho abaixo do esperado e resultou em queda significativa na audiência do SBT. A emissora buscava retomar a vice-liderança nas manhãs, mas acabou impulsionando a Record, que se consolidou à frente no horário.

De acordo com dados divulgados pelo jornalista Rick Souza, o programa infantil estreou com cerca de 3,3 pontos de audiência. Antes da exibição, o “Primeiro Impacto” marcava 3,6 pontos por volta das 8h35, ainda próximo da Record. Entretanto, com o início do “Bom Dia & Cia”, os índices do SBT caíram drasticamente, chegando ao mínimo de 1,5 pontos.

Enquanto o SBT enfrentava esse recorde negativo na Grande São Paulo, a Record foi beneficiada, subindo para 5,1 pontos com a migração do público. A Globo, por sua vez, manteve ampla liderança na faixa, com 7,3 pontos. A estreia dos palhaços integra a série de mudanças promovidas pela emissora, na tentativa de reconquistar audiência nas manhãs, tradicionalmente dominadas por outras atrações.

Como assim? SBT cria 1º programa do Brasil apresentado por "robô"

O SBT promete movimentar sua programação com novidades a partir da semana que vem. Além de mudanças em alguns horários, o canal colocará no ar um novo formato: o No Alvo.

A atração contará com um formato de entrevista que confrontará personalidades a partir de informações divulgadas nas redes sociais. A maior novidade, porém, está no apresentador do programa: será um "robô" o entrevistador.

Isso mesmo! O entrevistado será confrontado por uma inteligência artificial. Alguns nomes já gravaram o projeto, como Pablo Marçal e Leo Dias.