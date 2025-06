Atriz de Vale Tudo é alvo de machismo após cena sobre pensão

Ingrid Gaigher interpreta Lucimar em ‘Vale Tudo’ - Foto: Divulgação

A atriz Ingrid Gaigher, que interpreta Lucimar em ‘Vale Tudo’, da TV Globo, revelou que vem sendo atacada por alguns homens após uma cena na qual a personagem dela cobra pensão alimentícia a Lucimar, pai do seu filho, interpretado por Thiago Martins.

“Recebi muitas mensagens de mães que, a partir da cena, despertaram para a coragem e saíram do lugar da culpa”, disse a artista à coluna Ancelmo Gois, do O Globo. Porém, segundo ela, alguns comentários não foram positivos.

“Depois que houve todo esse movimento das milhares de mulheres se conscientizando por meio da Lucimar, recebi mensagens de alguns homens dizendo que eu deveria me preocupar com outras coisas”, relatou.

Na oportunidade, Ingrid falou sobre a experiência de estar fazendo a sua primeira novela. “Primeira chance dessa dimensão na TV aberta — e tudo isso sendo Vale Tudo, nos 60 anos da TV Globo. É uma etapa marcante e simbólica da minha trajetória”, celebrou.

Ingrid Gaigher completou: “Me dá muita força para continuar depois de tantos anos batalhando por uma chance como essa e por uma personagem com tanta profundidade. Estou encantada por esse projeto!”.

Elogios de Maria Gladys

Ingrid Gaigher recebeu elogios de Maria Gladys, que interpretou Lucimar na versão de 1988 de Vale Tudo. Ao EXTRA, Ingrid disse que recebeu um recado da atriz veterana por meio de sua mãe, Ana Paula Machado, que a encontrou no Rio de Janeiro em abril.

“Minha mãe encontrou com a Maria Gladys em um café no Catete. Ela me mandou parabéns, disse que é maravilhoso ter as novas gerações chegando. Foi muito legal, eu adorei esse recado”, disse a atriz.

Ingrid, que tem 34 anos e é natural do Rio de Janeiro, também já pensou o que perguntaria caso ela mesma tivesse a oportunidade de conversar com Maria Gladys

“Eu queria muito perguntar como ela sentia o impacto da Lucimar naquela época, porque eu acho que o público mudou muito” diz Ingrid. “E eu li que a Maria Gladys construiu muito com Gilberto Braga (autor da novela exibida em 1988), então queria saber como foi esse processo. Queria saber, por exemplo: a vassourada (ameaça que virou bordão da personagem) foi ideia dela? Eu acho que sim (risos)”, completou.