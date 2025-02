Separou? Zé Felipe choca com revelação sobre casamento com Virginia

Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zé Felipe chocou os fãs ao fazer uma revelação sobre o seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca nessa segunda-feira, 17. Ele abriu um caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram e expôs ter passado, recentemente, por uma crise na relação com a loira.

“Já tiveram alguma crise feia, que chegaram a pensar em se separar?”, perguntou uma pessoa. Zé respondeu: “Essa ninguém sabe. A gente separou, ficamos uns seis dias largados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, agora”.

Na oportunidade, ela ainda disse que, após o desentendimento, o artista dormiu fora do quarto do casal. “Dormindo no sofá e tudo mais. A gente ficava de boa o dia inteiro”, destacou a influenciadora. “É, mas resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também, não”, completou Zé.

Segundo o casal, que está junto há mais de quatro anos, o problema só fortaleceu o relacionamento. “Eu tava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos”, comemorou o músico. Por fim, Zé Felipe afirmou que é abençoado. “O que Deus une, ninguém separa”, finalizou.