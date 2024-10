Serial killer: Atriz famosa é acusada de matar vários animais de estimação

Caso chocou a imprensa internacional - Foto: Reprodução

Modelo e personalidade da televisão inglesa, a atriz Katie Price está no centro de uma polêmica. A artista, de filmes como "Sharknado 5" e "The Jordan Workout", que recentemente adquiriu um gato da raça Sphynx, está sendo acusada pela PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) de assassinar animais.

A organização de proteção animal chamou atenção para o histórico de mortes de animais sob os cuidados da britânica e pediu uma ação legal para impedir que a ex-modelo continue adquirindo animais de estimação.

Nos últimos seis anos, sete animais morreram enquanto estavam sob os cuidados da atriz. Entre esses incidentes, estão três cães atropelados, um cavalo morto em um acidente de trânsito, e o filhote de sua filha Princess, que faleceu por asfixia. A PETA chegou a oferecer 5 mil euros a Katie para que ela não adote ou compre novos animais, uma oferta que, segundo a organização, ainda está válida.

"Se pudéssemos, entraríamos com uma liminar para evitar que essa ‘assassina em série de animais’ continue comprando animais de estimação. Ela trata os animais como brinquedos descartáveis e ignora os conselhos vitais para seu bem-estar", afirmou a ativista Ingrid Newkirk, fundadora da PETA.

A atriz Katie Price | Foto: Reprodução

A polêmica mais recente surgiu quando Katie apresentou seu novo gatinho, Daisy, nas redes sociais, poucos meses após a morte de seu último cachorro, Blade, atropelado perto de sua residência. Os críticos destacam que o histórico de Katie com seus animais é alarmante, com diversos incidentes trágicos ocorrendo repetidamente em circunstâncias questionáveis.



A PETA insiste que a ex-modelo, mãe de cinco filhos, não deveria mais ter animais de estimação, ressaltando que criadores que continuam vendendo ou oferecendo pets a ela estão sendo irresponsáveis. "Que vergonha para ela e para os criadores que continuam promovendo isso", afirmou Newkirk.