Sertanejo famoso chora em show ao revelar que esposa perdeu bebê

O artista foi acolhido pelos amigos - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Hugo emocionou os fãs ao revelar que sua esposa perdeu o bebê que estava gerando. A confissão aconteceu durante um show do artista com sua dupla sertaneja, Guilherme, neste sábado, 18.

Na ocasião, o artista fez um discurso emocionante sobre o luto e não conseguiu conter as lágrimas, caindo no choro. “Eu jamais iria falar isso em público. É uma vontade que eu não tenho de falar, mas eu sou muito realista, eu não quero enganar ninguém”, disse ele.

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“Quem me deu tudo o que eu tenho foi Deus, e minha esposa estava grávida, a gente já estava esperando um filho, desde o dia 13, minha esposa, infelizmente, perdeu o bebê ontem”, completou.

O cantor também aproveitou o espaço para declarar seu amor pela esposa. “Eu queria falar que eu te amo, e eu estou com você em todas as situações dessa vida. Isso é só mais um aprendizado na nossa vida”, afirmou.

“E se eu estou aqui hoje, é como um homem, como um cara que te honra, honra a nossa família, você é minha família, você é o meu amor, tudo o que eu tenho nessa vida é seu”, concluiu.