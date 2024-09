Sthefany Brito fica furiosa com comentário sobre gravidez: "Aqui não"

Sthefany Brito reagiu contra comentário polêmico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sthefany Brito usou seu perfil do Instagram para reagir contra um comentário polêmico sobre a atual gravidez da famosa. A artista, que está na reta final da gestação de seu segundo filho, recebeu uma crítica por estar esperando um menino.

Em mensagem, a seguidora insinuava que a atriz queria uma menina. "Muita falta de sorte (risos), engravidar pra vir menina e vir outro menino", declarou a internauta.

Em resposta, Sthefany Brito falou que acredita ser a mãe mais sortuda do mundo.

"Muita falta de sorte seria ele ter uma mãe como você, pensando dessa maneira! Eu sou a mãe mais sortuda desse mundo com meus meninos! Desejo que um dia você tenha a sorte de saber o que é isso!", disparou.

"Não mexe com uma grávida que levantou pela décima vez pra fazer xixi, perdeu o sono e se deparou com uma mensagem dessa... Aqui não!!! Devidamente bloqueada e com essa energia ruim ficando todinha lá com ela. Tinha respondido menos fofa porque a vontade mesmo era de escrever outras coisas... Deus me livre de gente assim aqui", completou a famosa.

Sthefany está com 35 semanas de gestação. Ela espera o seu segundo filho, que se chamará Vincenzo.