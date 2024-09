Após treta, Mion diz que não pediu esposa em casamento e revela motivo

Marcos Mion fez revelação inédita sobre casamento - Foto: Reprodução | Globo

Marcos Mion, que recentemente enfrentou uma polêmica envolvendo seu nome e o de Débora Nascimento, surpreendeu ao revelar o começo da sua relação com a esposa, Suzana Gullo.

Em entrevista ao GQ, o apresentador da Globo disse que os dois viviam em mundos diferentes, mas conseguiram uma conexão "mágica", como o próprio explicou.

"As peças se mexeram e se deu esse encontro mágico, que me arrebatou. Fazíamos parte de planetas diferentes. Eu era mais intelectual; ela, do mundo fashion, da ‘high society’, mas vivemos uma trajetória similar. Ela tem os pais juntos até hoje e um irmão que sofreu um acidente e não fala nem anda; passou por um amadurecimento precoce. Eu não a pedi em casamento, pedi para me dar um filho", disse.

Marcos Mion e Suzana Gullo são pais de três filhos: Romeo, 19, Donatella, 15, e Stefano, 14. O famoso já pensava em ser pai aos 16 anos. O seu objetivo era realizar esse desejo até os 20 anos de idade.

Na entrevista, o famoso desenvolveu ainda mais a sua fé após uma doença da esposa. Em 2016, Suzana enfrentou um câncer de mama.

“Ela encarou tudo com o máximo de fé que o medo permite e aquilo me arrebatou. Eu precisei virar a rocha dela, inabalável. Quando me conectei com Deus, ganhei a certeza de que iríamos vencer a doença", desabafou.