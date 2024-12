Tainá Müller faz revelação sobre gravações de cena sexo: “Abusivas”

Atriz revelou como eram feitas as cenas de sexo - Foto: Divulgação

A atriz Tainá Müller fez uma revelação sobre as gravações de cenas de sexo na TV e nos cinemas. Segundo ela, costumavam ser abusivas e constrangedoras para os atores. Müller abordou o assunto ao ser questionada sobre beijo técnico durante participação no ‘Mamilos Podcast’.

“Beijo técnico geralmente não tem língua. Eu dou beijo técnico, claro que já não dei beijo técnico porque era pedido que tivesse mais realismo [na cena], mas eu acho que dá para fazer e convencer de uma forma técnica, principalmente cenas de sexo”, contou.

Na ocasião, a atriz revelou como eram feitas as cenas de sexo e admitiu que eram “abusivas”. “Hoje se tem mais um cuidado com isso, [mas] quando eu comecei era bem abusivo o ambiente, principalmente para mulheres jovens. Eu passei por situações que, tipo, como se fosse um pressuposto da minha carreira eu ali, estar completamente disponível, seja para o que for, e não é assim”, lembrou.

A atriz comemorou que atualmente existam técnicas para impedir a exposição desnecessária dos atores e atrizes em cenas íntimas. “Hoje a gente pode contar com uma coordenadora de cenas de intimidade. Nos Estados Unidos, mesmo quando existe nu frontal, coloca uma prótese [para preservar o/a artista]. Acho [que isso] é humanizar os atores, porque tinha uma coisa muito perversa do tipo, ‘não quer ser ator, então vai lá, mostra que você não tem nenhum pudor’, mas nós somos humanos”, completou.