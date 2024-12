Tati Minerato quebra silêncio sobre racismo da irmã: "Foi lamentável"

Irmãs Minerato. - Foto: Reprodução | Instagram

Tati Minerato revelou, pela primeira vez, que não fala com sua irmã, Ana Paula Minerato, há cinco anos. A declaração ocorreu em entrevista ao jornalista Fabio Peixoto, do portal Léo Dias, após o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel neste domingo, 1, em celebração ao Dia Nacional do Samba.

“Antes de mais nada, queria deixar bem claro que eu não falo com a minha irmã. Já tem cinco anos, a gente não tem mais contato. Eu fui pega totalmente de surpresa, como todos vocês, naquela segunda-feira, quando vazaram os áudios”, afirmou Tati, referindo-se à polêmica recente envolvendo comentários de Ana Paula.

Na ocasião, Ana Paula pediu perdão e tentou justificar seus comentários, afirmando estar passando por dificuldades em um relacionamento abusivo. Tati, no entanto, foi categórica ao repudiar o ocorrido. “Eu sou totalmente contra o que ela falou. Nada justifica, absolutamente nada. Foi lamentável”, declarou.

A musa da Mocidade ainda destacou que prefere não se estender no assunto. “Nada do que eu dizer vai diminuir a dor das pessoas que foram ofendidas. Somos duas pessoas completamente diferentes. Ela é minha irmã, mas seguimos vidas separadas”, concluiu.

