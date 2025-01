Traição? Gabigol é visto com modelo após beijo em Rafaella Santos

Gabigol foi flagrado curtindo o Réveillon com modelo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após Rafaella Santos, irmã de Neymar, postar uma foto aos beijos com Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, o jogador parece ter seguido em frente rapidamente. Enquanto Rafaella confirmou o possível retorno do romance no domingo, 29 de dezembro, o atleta foi visto curtindo a virada de ano em Trancoso, na Bahia ao lado de uma modelo loira.



Segundo informações do colunista Leo Dias, o jogador do Cruzeiro foi flagrado em uma festa de fim de ano ao lado de Mina Winkel. Os dois, inclusive, foram vistos deixando o evento juntos.



Mina Winkel, modelo com mais de 380 mil seguidores no Instagram, também ficou conhecida por sua participação no reality 'De Férias com Ex Brasil'. A gaúcha compartilhou em suas redes sociais detalhes da virada de ano, destacando que viveu momentos especiais em um "lugar paradisíaco".

Os rumores sobre uma possível reconciliação entre Gabigol e Rafaella Santos começaram no dia 18 de dezembro, quando o jogador publicou fotos de sua viagem a Osaka, no Japão. Nas imagens, ele aparece em uma loja de calçados autografando itens de fãs, e em uma delas, Rafaella é vista ao fundo. Ao perceber o erro, Gabigol apagou rapidamente a foto, mas o ato não passou despercebido pelos fãs, que começaram a especular sobre um retorno do casal.

Em meio à onda de rumores, Rafaella Santos fez questão de esclarecer a situação ao compartilhar uma foto romântica ao lado de Gabigol, confirmando a reconciliação. No entanto, ela também apagou rapidamente a imagem publicada no Instagram, deixando o público ainda mais curioso sobre o status do relacionamento.