Trisal? Roberto Justus janta com ex e atual esposa; veja o momento

Trisal? Roberto Justus janta com ex e atual esposa - Foto: Reprodução

Roberto Justus, de 69 anos, protagonizou um encontro inusitado ao jantar com a ex-mulher, Sacha Chryzman, e a atual esposa, Ana Paula Siebert, na casa da filha, Fabiana Justus, em São Paulo. A reunião familiar aconteceu na madrugada deste domingo, 6, após Fabiana ser homenageada no Icon Award, evento realizado na capital paulista.

Fabiana compartilhou o momento nas redes sociais, mostrando o clima descontraído entre os convidados. No vídeo, aparecem Justus, Sacha, Ana Paula e Rafaella Justus — filha do empresário com Ticiane Pinheiro — todos reunidos em volta da mesa.

“Olha só quem está aqui filando uma boia na minha casa pós-prêmio”, brincou Fabiana. Sacha entrou na diversão, comparando o ambiente à série Sai de Baixo: “Cada hora chega um”. Já Justus completou com bom humor: “[Estamos comendo] o restinho que sobrou”. A atitude dos três chamou atenção dos seguidores, que elogiaram a boa relação entre o ex-casal e a atual esposa.