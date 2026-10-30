Ultraje a Rigor: Mingau fica de pé em fisioterapia 3 anos após ser baleado na cabeça

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O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, de 59 anos, apareceu de pé durante uma sessão de fisioterapia, mais de três anos após ser baleado na cabeça. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira, 29, nas redes sociais dedicadas à recuperação do músico.

Nas imagens, Mingau aparece com o auxílio de equipamentos e profissionais de saúde durante exercícios de sustentação corporal em uma clínica de neuromodulação. O registro mostra uma etapa do tratamento, mas não significa que o músico já consiga ficar de pé ou caminhar sem ajuda.

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A publicação foi acompanhada de uma mensagem sobre a evolução do artista, que segue em acompanhamento médico.

“Um passo de cada vez. Dia a dia na neuromodulação, que mais do que um lugar de tratamento físico, é um lugar onde o Mingau dá risada e é feliz. Um lugar que faz bem pra ele de dentro pra fora. Obrigada a quem faz parte disso”, diz o texto divulgado pelo perfil administrado por Isabella Aglio, filha do baixista.

Seguidores comemoram recuperação

O vídeo recebeu mensagens de apoio de fãs que acompanham o tratamento do músico desde o atentado.

“A gente adora te ver sorrir, Mingau”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Que felicidade ver o Mingau em tão boas mãos”.

Isabella tem compartilhado registros da rotina de reabilitação do pai, incluindo sessões de tratamento e atividades voltadas à recuperação de suas funções motoras e cognitivas.

Relembre o que aconteceu com Mingau

O músico foi baleado na cabeça em setembro de 2023, durante uma ação de traficantes em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Após o crime, Mingau permaneceu hospitalizado por mais de um ano e passou por pelo menos três procedimentos cirúrgicos, incluindo uma cranioplastia, cirurgia de reconstrução do crânio.

Em outubro de 2024, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento fora do ambiente hospitalar.

Desde então, o baixista realiza acompanhamento especializado para recuperar capacidades motoras e cognitivas afetadas pelo ferimento.