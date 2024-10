Universidade toma decisão após Tertuliana chocar com dança érotica

Tertuliana Lustosa causou com dança - Foto: Divulgação

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) anunciou uma decisão após vídeo que mostra a historiadora e cantora Tertuliana Lustosa, também conhecida como a 'A Travestis', exibindo os glúteos durante uma mesa redonda viralizar nas redes sociais.

Leia Mais:

>>> Mestrado da ousadia: A Travestis choca web em vídeo na universidade

>>> Preso que usou lençóis para fugir de hospital é recapturado

>>> Homem ateia fogo em pessoas em situação de rua; assista

Tertuliana dançou e cantou uma música erótica no evento "Dissidências de gênero e sexualidades". No momento, ela palestrou como convidada do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (GAEP).

Mestranda na Universidade Federal da Bahia (UFBA), a cantora de pagode está dando o que falar nas redes sociais.



Em nota, a UFMA diz que está investigando o ocorrido e que vai tomar as providências cabíveis. A instituição também reforça seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente.

A universidade informa que a performance de Tertuliana foi "inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava".

"Como sabido, a Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso, entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade", diz o texto.

A UFMA completou: "Por ser um lugar de múltiplas formas de conhecimento, os cursos, de graduação e de pós-graduação, possuem autonomia para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade e que se apresentam a partir de diversas teorias científicas. Ressalta-se. contudo, que a UFMA não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição".